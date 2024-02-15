الشركة الجهوية للنقل بالكاف تحدث خط نقل مدرسي جديد لفائدة 160 تلميذا بعمادة الفالتة بقلعة سنان

بات بإمكان 160 تلميذا من أبناء متساكني عمادة الفالتة من معتمدية قلعة سنان، ولاية الكاف، التنقل بفضل خط نقل مدرسي جديد بادرت الى احداثه الشركة الجهوية للنقل بالكاف ودخل حيز الاستغلال يوم الاثنين 12 فيفري 2024.



ويربط هذا الخط المدرسي الجديد، الذي جاء تلبية لطلبات متساكني عماد الفالتة، ويعتمد حافلتي نقل حضري عاديتين، كلا من التلايلية والجبالية والقرمة والعلالشية والشوارفية وأولاد جماعة والمزايغية وأولاد عثمان وأولاد أحمد والنواقبية والغرارية وأولاد مناع وأولاد عبيد بالمدرسة الابتدائية بالفالتة، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل، امس الأربعاء.





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وأفاد المصدر ذاته ان هذا الإجراء في إطار الحرص على تأمين المرفق العام بكافة الجهات من ولاية الكاف وإعطاء الاولوية للنقل المدرسي طبقا للأهداف الرئيسية لوزارة النقل في مجال النقل العمومي الجماعي.





