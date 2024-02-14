وزير الخارجيّة يجري محادثتين مع نظيريه الموريتاني والأثيوبي في إطار أشغال الدّورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

أفاد بلاغ لوزارة الخارجيّة، بأنّ عمار هنّأ وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج ، محمد سالم ولد مرزوق، في مستهلّ اللّقاء، على الثقة التي منحها إقليم شمال إفريقيا ، والدّول الأعضاء لترؤّس موريتانيا الشقيقة للاتّحاد الافريقي خلال سنة 2024، مجددا دعم تونس وترحيبها بهذا القرار.

واستعرض الجانبان عُمق وتاريخية العلاقات بين البلدين، حيث أكّدا على الالتزام المتبادل بتطوير ودفع التعاون في شتّى الميادين بما يستجيب لتطلّعات ومصالح الشعبين الشقيقين ومواصلة التشاور السياسي وتبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين والإسراع بعقد اللجنة العليا المشتركة.وخلال المحادثة التي جمعته بنظيره وزير الشؤون الخارجية الأثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، هنّأه نبيل عمّار بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، كما وجّه له الدعوة لزيارة تونس.وعبّر الوزيران بالمناسبة عن الإرادة التي تحدوهما لمزيد دعم التشاور السياسي بين البلدين ، مؤكدين على ضرورة الاستغلال الأمثل لفرصالتعاون الثنائي وعلى الإسراع بدعوة اللجنة المشتركة للانعقاد.كما مثّل اللقاء فرصة للوزيرين لتبادل وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب البلاغ.يذكر أنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، نبيل عمّار، يترأس بتكليف من رئيس الجمهوريّة، الوفد التونسي المشارك في الدورة 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الملتئمة بأديس أبابا (اثيوبيا) يومي 14 و15 فيفري الحالي في إطار الاعداد للدّورة العادية الـ37 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرّرة يومي 17 و 18 فيفري الجاري.