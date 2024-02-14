تونس تهتم بالإصلاحات التشريعية في قطاع الصناعات الصيدلية لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي - كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات

اكد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، الأهمية الكبرى التي توليها تونس للإصلاحات التشريعية في قطاع الصناعات الصيدلية، من اجل تسهيل الاستثمارات المحلية ومزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة





وابرز عبد الحفيظ، خلال يوم اعلامي حول "الإمكانيات والسبل التي من شأنها أن تسهل وتدعم الاستثمارات في مجال الصناعات الصيدلنية"، امس الثلاثاء، بتونس، أهمية الحوار بين القطاع العام والخاص للنهوض بالقطاع وجعل تونس منصة بين مختلف القارات للمبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية ومتعددة الأطراف، وفق بلاغ نشرته وكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي، الأربعاء.



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وتحدث المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، من جانبه، عن دور الوكالة في استقطاب مزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية للاقتصاد التونسي ومنها قطاع الصناعات الصيدلية وضرورة توفير الأرضية القانونية والتشريعية الملائمة لتنمية هذا القطاع ودعم تموقع تونس في سلاسل القيمة العالمية.





وانتظم اليوم الإعلامي، الذي يتنزل في إطار دعم تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وجلب مزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لتونس، ببادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار بحضور عديد المسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصحة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والجامعة الوطنية للصناعات الصيدلانية وخبراء من تونس ومن الخارج وجل المتدخلين في القطاع وعديد الشركات الناشطة في مجال الصناعات الصيدلانية. كما تم عرض عديد التجارب المقارنة من بلدان أخرى.





يذكر أن هذا اليوم الإعلامي هو تواصل وترجمة لتوصيات الحوار بين القطاعين العام والخاص الذي تم تنظيمه في أفريل 2022، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي، لتدارس الإصلاحات الضرورية لمزيد دعم قطاع الصناعات الصيدلية في تونس وتقييم ما تم إنجازه في هذا الصدد.



وقد مثل فرصة لمناقشة التشريعات ومناخ الاستثمار والإجراءات وكذلك الملكية الفكرية والبحث والتطوير في تونس ودورها في دعم النهوض بالقطاع.





وكان ضمان توفر الادوية والاكتفاء الذاتي الدوائي، الامن الوطني الدوائي، ابرز محاور لقاء انتظم، يوم 12 فيفري 2023، بالعاصمة، حول الصّناعات الصيدلية المحلّية جمع الهياكل المعنيّة بقطاع الدّواء بوزارة الصحّة مع المصنّعين المحلّيين للأدوية والمستلزمات الطبّية.





وأكّد وزير الصحة، علي المرابط، بالمناسبة، دور قطاع الصّناعات الصيدلية الوطنية في ضمان توفّر الأدوية وتحقيق الأمن الوطني مذكرا ان ارساء الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، سيمكن من اختصار فترة انتظار اسناد رخص ترويج الادوية وتعزيز فرص تصدير المنتجات الدوائية المحلية



وتنشط في تونس وفق بيانات دليل المستثمر المنشور على موقع الهيئة التونسية للاستثمار، 70 شركة تعمل في جميع حلقات سلسلة القيمة فيما بلغت قيمة الإنتاج المحلي للأدوية 4ر1 مليار دينار سنة 2020 فيما قدرت صادراته في نفس السنة ب172 مليون دينار، علما وانه يشغل 500 12 عامل .