سوسة: دعوة مربي النحل والماشية الى اخذ الاحتياطات اللازمة بمناسبة برمجة رش المبيدات بالطائرة خلال الفترة الممتدة من 15 الى 26 فيفري

أعلن والي سوسة نبيل الفرجاني انه سيتم تنفيذ عملية رشّ المبيدات بواسطة الطائرة، بعدد من المآوي الريفيّة في إطار برنامج مقاومة الحشرات، وذلك خلال احد أيام الفترة الممتدّة من 15 إلى 26 فيفري الجاري.





وأوضح الوالي في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للولاية، ان عملية رش المبيدات ستشمل المنخفضات الساحليّة والمستنقعات الممتدّة في نهاية المركّب السياحي بالحمّامات الجنوبيّة إلى نهاية غابة المدفون (مناطق بوفيشة والنفيضة وهرقْلة) وكذلك بضفاف وادي شرشر ووادي شوقاف ومصبّ وادي شوقاف بمنطقة بوفيشة



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ودعا الوالي في ذات البلاغ مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة لحفظ وحماية بيوت النحل بالمناطق المعنية خلال اليوم الذي تتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة ال24 ساعة التي تليه

كما دعا مربي الماشية الى اجتناب الرعي بالمناطق التي شملتها عمليّة الرشّ لمدّة أسبوع