تراجع نسبة الرجال المستهلكين للكحول في تونس بين سنتي 2018 و2023 (المعهد الوطني للاحصاء)

شــهد اســتهلاك الكحول في صفوف الرجال في تونس تراجعا بين سنتي 2023 و2018 لتبلغ نسبة الرجال المستهلكين لهذه المادة 8 بالمائة سنة 2023 مقابل 11.2 بالمائة سـنة 2018 حسب ما اظهرته نتائج المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس لسنة 2023.



وابرز المسح، الذي اعده المعهد الوطني للاحصاء ونشره امس الاثنين، ان نسبة الرجال، الذين تناولوا علــى الأقــل مشــروبا كحوليــا خلال الشهر الاخير قبل المسح، قد بلغت 9.6 بالمائة في المناطق الحضرية و4.9 بالمائة في المناطق الريفية في حين تم تسجيل اعلى معدل في تونس الكبرى بنسبة 13.1 بالمائة.





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ويتباين معدّل الاستهلاك حسب المستويين الاقتصادي والتعليمي اذ بلغ 10.3 بالمائة في صفوف الرجال الذين ينتمون الى العائلات الأكثر ثراء مقابل 5.9 بالمائة للرجال المنتمين للعائلات الأكثر فقرا. وتقدر هذه النسبة ب8.9 في صفوف الرجال الذين ليس لديهم مستوى تعليمي في حين تنخفض الى 5.3 بالمائة بالنسبة للرجال الذين لديهم مستوى تعليمي جامعي.



وتقدر نسبة الرجـال الذين لـم يتناولـوا أبـدا مشـروبات كحوليـة 76.5 بالمائة وترتفـع هذه النسبة 96.5 في صفوف المراهقين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و19 سنة.



اما بالنسبة للاناث فقد اكد المسح "ان استهلاك الكحول في صفوف النساء يبقى سلوكا استثنائيا اذ تبلغ نســبة النســاء اللاتــي لــم يتناولن أبــدا الكحول 98,1 بالمائة غير ان نسبة النساء المستهلكات لهذه المادة قد تضاعف من 0.1 بالمائة سنة 2018 الى 0.2 بالمائة.



الجدير بالذكر أن المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات حول وضع الأم والطفل بتونس قد اعتمد عينة متكونة من 11 ألف أسرة موزعة على كامل تراب الجمهورية (7326 أسرة في المناطق الحضرية و3674 اسرة في المناطق الريفية).



وقد تم إنجاز هذا المسح من قبل المعهد الوطني للإحصاء بدعم من منظمة اليونسيف وبمساهمة مالية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والبنك الالماني للتنمية.