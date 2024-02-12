وزير الصحة يؤكد خلال لقاء مع المصنعين المحليين للأدوية أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي من أولويات الوزارة

مثل ضمان توفر الادوية والاكتفاء الذاتي الدوائي (الامن القومي الدوائي)، ابرز محاور لقاء انتظم اليوم الاثنين بالعاصمة، حول الصّناعات الصيدلانيّة المحلّية جمع الهياكل المعنيّة بقطاع الدّواء بوزارة الصحّة مع المصنّعين المحلّيين للأدوية والمستلزمات الطبّية.



وأكّد وزير الصحة علي المرابط بالمناسبة، على دور قطاع الصّناعات الصيدلانية الوطنية في ضمان توفّر الأدوية وتحقيق الأمن القومي الدوائي وذلك بالعمل المشترك بين جميع المتدخّلين لتجاوز النّقائص، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الاثنين عن وزارة الصحة.





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وذكر بأنّ وزارة الصحّة عملت على حل العديد من المسائل المطروحة في السّابق، ومنها بالخصوص إرساء الوكالة الوطنيّة للدواء وموادّ الصحة، التّي ستمكّن من اختصار فترة انتظار إسناد رخص ترويج الأدوية وتعزيز فرص تصدير المنتجات الدّوائيّة المحلّية.



واتّفق الحضور على مزيد التّشاور والتّنسيق، لضمان ديمومة ونسق التّزود بالأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحياتيّة، خاصة وأنّ الصّناعات الدّوائية الوطنية قادرة على تحقيق هذه الأهداف.