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النادي البنزرتي - يوسف الزواوي مشرفا عاما على شبان كرة القدم

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 20:22 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تم تعيين، يوسف الزواوي، مشرفا عاما على شبان كرة القدم للنادي البنزرتي حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لنادي عاصمة الجلاء مساء اليوم الاثنين.

ويتمتع يوسف الزواوي، ابن النادي البنزرتي، بخبرة كبيرة في مجال التدريب سواء في تونس بتدريبه للنادي البنزرتي والنادي الافريقي والترجي الرياضي والملعب التونسي والمنتخب الوطني التونسي او في الخارج باشرافه على المنتخب الاماراتي وفرق الشارقة الاماراتي والقادسية السعودي واهلي دبي..


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