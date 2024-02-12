رابطة الأبطال الأوروبية: برنامج مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي

في ما يلي برنامج ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم :



الثلاثاء 13 فيفري 2024:

اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - مانشستر سيتي (إنقلترا)



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لايبزيغ (ألمانيا) - ريال مدريد (إسبانيا)



الأربعاء14 فيفري 2024

لاتسيو (إيطاليا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

باريس سان جرمان (فرنسا) - ريال سوسييداد (إسبانيا)



الثلاثاء 20 فيفري 2024

إنتر (إيطاليا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

أيندهوفن (هولندا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)



الاربعاء 21 فيفري 2024

بورتو (البرتغال) - أرسنال (إنقلترا)

نابولي (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا)