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رابطة الأبطال الأوروبية: برنامج مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 13:10 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي برنامج ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم :

الثلاثاء 13 فيفري 2024:
اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - مانشستر سيتي (إنقلترا)
...

لايبزيغ (ألمانيا) - ريال مدريد (إسبانيا)

الأربعاء14 فيفري 2024
لاتسيو (إيطاليا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)
باريس سان جرمان (فرنسا) - ريال سوسييداد (إسبانيا)

الثلاثاء 20 فيفري 2024
إنتر (إيطاليا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
أيندهوفن (هولندا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

الاربعاء 21 فيفري 2024
بورتو (البرتغال) - أرسنال (إنقلترا)
نابولي (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا)


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