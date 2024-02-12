في جلسة حضر فيها ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بتعويضات ب70 مليون دينار : جلب وزير البيئة السابق ومهرب للمحاكمة

جلبت صباح اليوم الإثنين 12 فيفري 2024 الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي وزير البيئة سابقا شكري بلحسن ونائب سابق بالبرلمان المنحل كان يعمل كمهرب... كما مثلت معهما امراة في حالة سراح وبالمناداة على متهم رابع اتضح انه لم يتم جلبه من السجن ، وتتعلق القضية بالإرتشاء وتبييض الأموال.



وطلبت النيابة التأخير لاحضار المتهم الرابع من السجن ففوض محامو المتهمين النظر وقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة مارس المقبل .





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وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي و قدم تقريرا طالب فيه بتغريم المتهمين ب70 مليون دينار كضرر مادي ومعنوي وفوض النظر في تأخير القضية .



يذكر ان وزير البيئة السابق شكري بلحسن حوكم فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية بعدم سماع الدعوى وقد سبق له ان شغل خطة كاتب عام ولاية المهدية من سنة 2009 إلى سنة 2012 قبل أن يعين واليا على القيروان سنة 2015 ثم كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة من أوت 2016 إلى نوفمبر 2018 تاريخ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شغل خطة عضو الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس...