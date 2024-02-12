جوائز كاس الامم الافريقية 2023+1 : النيجيري ويليام تروست إيكونغ افضل لاعب والجنوب افريقي رونوين ويليامز افضل حارس مرمى

فاز لاعب المنتخب النيجيري ويليام تروست إيكونغ بجائزة أفضل لاعب لنهائيات النسخة الرابعة والثلاثين لكاس الامم الافريقية لكرة القدم التي اختتمت امس الاحد بتتويج البلد المضيف كوت ديفوار باللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز في النهائي على نيجيريا بنتيجة 2 -1.

كما فاز مهاجم غينيا الإستوائية إميليو نسوي لوباز بالحذاء الذهبي لافضل هداف بعد تسجيله 5 أهداف سجلها كلها في دور المجموعات (ثلاثية أمام غينيا بيساو وثنائية أمام كوت ديفوار).

وتم منح لقب أفضل حارس مرمى لحارس مرمى جنوب إفريقيا رونوين ويليامز الذي ساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث خاصة بعد تصديه ل4 ركلات ترجيح في مباراة ربع النهائي أمام الرأس الأخضر وركلتي ترجيح في المباراة الترتيبية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.





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القائمة الكاملة لجوائز كأس الامم الافريقية كوت ديفوار 2023+1 :

البطل: كوت ديفوار

الميدالية الفضية: نيجيريا

الميدالية البرونزية: جنوب إفريقيا

المركز الرابع: جمهورية الكونغو الديمقراطية

جائزة أفضل لاعب : ويليام تروست إيكونغ (نيجيريا)

جائزة أفضل هداف : إميليو نسوي لوبيز (غينيا الإستوائية)

جائزة أفضل حارس مرمى : رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا)

جائزة اللعب النظيف : منتخب جنوب إفريقيا