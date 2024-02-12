Babnet

جوائز كاس الامم الافريقية 2023+1 : النيجيري ويليام تروست إيكونغ افضل لاعب والجنوب افريقي رونوين ويليامز افضل حارس مرمى

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 08:49 قراءة: 0 د, 51 ث
      
فاز لاعب المنتخب النيجيري ويليام تروست إيكونغ بجائزة أفضل لاعب لنهائيات النسخة الرابعة والثلاثين لكاس الامم الافريقية لكرة القدم التي اختتمت امس الاحد بتتويج البلد المضيف كوت ديفوار باللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز في النهائي على نيجيريا بنتيجة 2 -1.
كما فاز مهاجم غينيا الإستوائية إميليو نسوي لوباز بالحذاء الذهبي لافضل هداف بعد تسجيله 5 أهداف سجلها كلها في دور المجموعات (ثلاثية أمام غينيا بيساو وثنائية أمام كوت ديفوار).
وتم منح لقب أفضل حارس مرمى لحارس مرمى جنوب إفريقيا رونوين ويليامز الذي ساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث خاصة بعد تصديه ل4 ركلات ترجيح في مباراة ربع النهائي أمام الرأس الأخضر وركلتي ترجيح في المباراة الترتيبية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية.

...

القائمة الكاملة لجوائز كأس الامم الافريقية كوت ديفوار 2023+1 :
البطل: كوت ديفوار
الميدالية الفضية: نيجيريا
الميدالية البرونزية: جنوب إفريقيا
المركز الرابع: جمهورية الكونغو الديمقراطية
جائزة أفضل لاعب : ويليام تروست إيكونغ (نيجيريا)
جائزة أفضل هداف : إميليو نسوي لوبيز (غينيا الإستوائية)
جائزة أفضل حارس مرمى : رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا)
جائزة اللعب النظيف : منتخب جنوب إفريقيا


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282011


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 08:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*