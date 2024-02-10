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"دورة كاس العالم المصغرة " (كاس دوبل في " بالامارات - تونس مع كرواتيا في نصف النهائي يوم 22 مارس المقبل

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 18:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
سيلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم يوم 22 مارس المقبل منتخب كرواتيا في نصف نهائي "دورة كاس العالم المصغرة" كاس دوبل في " بالامارات العربية المتحدة فيما يتبارى في نصف النهائي الثاني خلال نفس اليوم منتخب مصر مع نيوزيلاندا حسب ما افاد مصدر من المنظمين .

ويتبارى الفائزان في نصف النهائي يوم 26 مارس المقبل في الدور النهائي للدورة بينما يتبارى في نفس اليوم المنتخبان المنهزمان في مباراة من اجل المركز الثالث.
ويذكر انه تم تعيين المدربين منتصر الوحيشي وانيس البوسعايدي للاشراف على المنتخب الوطني في الدورة .
...

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم فتحت باب الترشح لتدريب المنتخب التونسي وكلفت لجنة باختيار المدرب المناسب للفترة المقبلة وذلك خلفا للمدرب جلال القادري الذي تمت اقالته بمعية مساعديه.
ويستعد المنتخب التونسي لكرة القدم لخوض بقية مقابلات تصفيات كاس العالم لكرة القدم 2026


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