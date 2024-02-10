تونس تسجل تطورا بـ74 % في معدل سعر تصدير زيت الزيتون في نوفمبر وديسمبر 2023 وجانفي 2024

سجل معدل سعر تصدير زيت الزيتون التونسي تطورا إيجابيا بنسبة 74 بالمائة، خلال اشهر نوفمبر وديسمبر 2023 وجانفي 2024 مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط، مع تحسّن في الكميات المصدّرة من زيت الزيتون المعلّب بـ9 بالمائة.



وصدّرت تونس، في الفترة نوفمبر وديسمبر 2023 وجانفي 2024، ما يعادل 61506 طن بقيمة 1590 مليون دينار، بمعدل سعر للطن الواحد بقيمة 25854 دينار/طن، مقابل تصدير 63169 طن بقيمة 940 مليون دينار، وبمعدل سعر 14880 دينار للطّن الواحد في نفس الفترة من موسم 2022 - 2023، وفق معطيات نشرها الديوان الوطني للزيت حول تقدم تصدير زيت الزيتون للموسم الحالي، السبت.





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وأفاد الديوان الوطني للزيت ، أنّ صادرات زيت الزيتون المعلّب من إجمالي الكميات المصدرة، خلال اشهر نوفمبر وديسمبر 2023 وجانفي 2024، قدّرت بـ6397 طن بقيمة 177 مليون دينار وبمعدل سعر بقيمة 27633 دينار للطن الواحد مقابل 5893 طن زيت زيتون معلب من اجمالي كميات الموسم المنقضي، وبقيمة 115 مليون دينار وبمعدل سعر 19609 دينار للطن الواحد خلال نفس الفترة من موسم 2022 - 2023.



واستكملت تونس، مع موفى جانفي 2024 ، قطاف زهاء 90 بالمائة من صابة الزيتون في ظل توقعات بانتاج 210 آلاف طن من الزيت خلال موسم سجلت فيه اسعار شراء الزيتون ارتفاعا على مستوى سوق المحلية، حسب ما نشره الديوان الوطني للزيت يوم 7 فيفري 2024.



ووفق ذات المعطيات، فقد رفعت تونس صادراتها من زيت الزيتون خلال سنة 2023 ، الى 8ر3 مليار دينار ، مقابل 5ر2 مليار دينار ، سنة 2022، وحققت صادرات زيت الزيتون مساهمة ضمن سلة الصادرات الغذائية بلغت 1ر52 بالمائة خلال 2023، مقابل 5ر41 بالمائة في 2022 .