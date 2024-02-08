الرابطة 1 - مجموعة تفادي النزول - لقاء الاولمبي الباجي والنادي البنزرتي بملعب زويتن

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الخميس، ان لقاء الاولمبي الباجي والنادي البنزرتي لحساب الجولة الثانية لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى سيقام يوم الاحد المقبل بملعب الشاذلي زويتن بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.





وفي ما يلي البرنامج الكامل لمقابلات هذه الجولة:



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السبت 10 فيفري

في المتلوي - س 14

نجم المتلوي - اتحاد تطاوين





الاحد 11 فيفري

في المرسى - س 14

مستقبل المرسى - قوافل قفصة

في زويتن - س 14

الاولمبي الباجي - النادي البنزرتي

في بنقردان - س 14

اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان