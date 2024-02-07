تصفيات افروباسكيت 2025 - المنتخب الوطني ما زال في مرحلة البناء ( علي البنزرتي )

مثلت مشاركة المنتخب التونسي لكرة السلة في النافذة الاولى لتصفيات الافروباسكيت 2025 المقررة من 23 الى 25 فيفري الجاري بقاعة المنستير والاهداف المرسومة للفترة القادمة محور الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمقرالجامعة.



واوضح رئيس الجامعة علي البنزرتي ان تونس ستستضيف النافذة الخاصة بتصفيات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس وانغولا وغينيا وكينيا وذلك بالتوازي مع تنظيم تصفيات المجموعة الثانية التي تتالف من منتخبات الراس الاخضر ونيجيريا واوغندا والمغرب او ليبيا.





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وفي تقييمه لنتائج المنتخب التونسي في الفترة الاخيرة وخاصة في اعقاب المشاركة في البطولة العربية التي انتظمت بالقاهرة ودورة دبي الدولية، افاد علي البنزرتي ان المشاركتين كانتا مفيدتين باعتبارهما مكنتا من رفع درجة جاهزية اللاعبين حتى وان لم تكن النتائج واعدة مشيرا الى ان الفريق ما زال في مرحلة البناء. ويتولى المدرب الوطني الجديد الفرنسي مهدي ماري منذ ديسمبر الماضي مهمة الاشراف على مقاليده خلفا للبرتغالي ماريو بالما.



وافاد في تصريح لوات ان الاطار الفني يضم ايضا مساعدا ومعدا بدنيا فرنسيين سيتم الاعلان عنهما في الايام القادمة وذلك الى جانب المدرب المساعد مراد بن حسين مضيفا ان سامي بوزيد سيتولى خطة المدير الفني الوطني للجامعة في انتظار موافقة وزارة الشباب والرياضة.

وفي ما يتعلق باعادة ترشحه لمدة نيابية جديدة، لفت البنزرتي الذي يترأس الجامعة منذ سنة 2006، الى انه سيتقدم بترشحه لرئاسة الجامعة في صورة تسمح القوانين المعمول بها بذلك حتى يحقق المشروع الذي رسمه والذي يتمثل في تكوين جيل جيد من اللاعبين.

ومن جهته، ابرز المدرب الوطني الجديد مهدي ماري (43 سنة) الذي سبق له تدريب المنتخبات الفرنسية لاقل من 18 سنة واقل من 19 واقل من 20 سنة، انه مرتبط مع الجامعة التونسية لكرة السلة بعقد اهداف مبينا انه سيعمل على تكوين فريق قادر على المنافسة على المستويين القاري والدولي.



واشار الى ان "كرة السلة التونسية في حاجة الى انطلاقة جديدة " مبرزا ان المنتخب الوطني سيدخل بداية من 9 فيفري الجاري في تربص تحضيري جديد سيتم خلاله ادماج اللاعبين الشبان بالعناصر التي تتمتع بخبرة كبيرة لضمان اوفر الظروف الملائمة قبيل انطلاق تصفيات الافروباسكيت. وقال في هذا السياق "لقد سجلنا تطورا خلال الدورات الاخيرة التي انتظمت بالقاهرة ودبي مما سيساعدنا على مواصلة العمل من اجل تطوير هويتنا ومشروعنا الرياضي. هدفنا تكوين منتخب وطني قادر على المنافسة على المدى المتوسط وستكون هذه النافذة مرحلة انتقالية ".

وبخصوص حظوظ المنتخب التونسي خلال تصفيات الافروباسكيت، افاد الناخب الوطني انه لا يمكن حاليا تقييم امكانيات اللاعبين والتكهن بحظوظهم في الترشح باعتبار ان المنتخب الوطني يعتبر تمرير مشعل بين الجيل القديم والجيل الجديد".



وفي ما يلي برنامج المقابلات

قاعة المنستير (23 فيفري 2024)

س11/ الراس الاخضر - اوغندا

س14/ نيجيريا - (المغرب او ليبيا)

س17/ تونس - كينيا

س20/ انغولا - غينيا



24 فيفري 2024

س11/ اوغندا - نيجيريا

س14/ كينيا - انغولا

س17/ غينيا - تونس

س20/ المغرب او ليبيا - الراس الاخضر



25 فيفري 2024

س11/ غينيا - كينيا

المغرب او ليبيا - اوغندا

س17/ تونس - انغولا

س20/ الراس الاخضر - نيجيريا

