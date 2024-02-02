بروكسل: وزير السياحة والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع يتفقان على التمديد في برنامج /تونس وجهتنا

مثل الاتفاق على التمديد في برنامج "تونس وجهتنا" لتدعيم السياحة التونسية المستدامة والمسؤولة، محور لقاء وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسينن، اليوم الجمعة، بالمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع "أوليفار فارهيليي"



وبرنامج "تونس وجهتنا" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي للفترة 2019-2024 ، كان قد حقق نتائجا ملموسة على مستوى تنويع العرض السياحي وتحسين جودة المنتوج السياحي وساهم في استعادة القطاع السياحي لعافيته بعد الصعوبات التي واجهته خلال فترة كوفيد19 ، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة .





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وفي هذا السياق، عبر وزير السياحة الذي يؤدي زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 1 و2 فيفري 2024 في إطار مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة في صالون " العطل ببروكسل " في دورته الــ65.، عن رغبة الجانب التونسي في مواصلة التعاون في إطار هذا البرنامج بما يمكن من تدعيم الاستراتيجية الوطنية للسياحة في أفق 2035 التي وضعتها وزارة السياحة لتطوير الوجهة السياحية التونسية وجعلها أكثر تنافسية



واستعرض أهم محاور هذه الإستراتيجية وأهم أهدافها ، مشددا على أهمية قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في إرساء اقتصاد صامد ومستدام من خلال إحداث فرص عمل خاصة للشباب في كافة جهات البلاد التونسية.



من جهته، أعرب المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع عن استعداد الجانب الأوروبي إلى دعم السياحة التونسية التي تعد من بين أهم أعمدة الاقتصاد التونسي وذلك من خلال التمديد في برنامج "تونس وجهتنا" لتدعيم السياحة المستدامة والمسؤولة بتونس ورصد دعم مادي للأنشطة التي سيتم الاتفاق عليها في هذا الإطار.

واتفق الطرفان على ضرورة انطلاق العمل في أقرب الآجال على المستوى التقني لتجسيد هذا التعاون الثنائي.



وكان وزير السياحة، قد أجرى لقاءات عمل مع رؤساء وممثلي عدد من الجامعات المهنية لوكالات الأسفار والسياحة ومتعهدي الرحلات البلجيكية بالإضافة إلى لقاءات إعلامية مع ممثلي الصحافة المكتوبة والرقمية.



كما التقى برئيس الجامعة البلجيكية لمتعهدي الرحلات ، وتم الإتفاق على تنظيم الملتقى السنوي للجامعة بتونس وذلك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024. كما اتفق الطرفان على بعث برامج مشتركة لتدعيم الوجهة التونسية ببلجيكيا.



وكان لوزير السياحة أيضا، لقاء جمعه برئيس جامعة وكالات الأسفار بفلاندرز وكاتب عام اتحاد المهنيين لوكالات الأسفار، استعرض خلاله الوزير استراتيجية السياحة التونسية في غضون 2035 والبرامج والمشاريع قيد الانجاز لتطوير الوجهة السياحية التونسية والتركيز على عنصر الاستدامة والجودة الشاملة.

ودعا الوزير، بالمناسبة، إلى تنظيم المؤتمر السنوي لوكلاء الأسفار البلجيكيين بتونس خلال سنة 2024 لما من شأنه المساهمة في مزيد تدعيم الوجهة السياحية التونسية في بلجيكيا وتطويرها.



