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كاس الامم الافريقية 2023+1 : الحكم التونسي خليل السحاني في غرفة الفار خلال مباراة الراس الاخضر وجنوب افريقيا

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 16:07 قراءة: 0 د, 35 ث
      
سيكون الحكم التونسي خليل الحساني ضمن طاقم تحكيم غرفة "الفار" خلال المباراة التي ستجمع غدا السبت على الساعة التاسعة ليلا بملعب ياموسوكرو (كوت ديفوار) بين منتخي الراس الاخضر وجنوب افريقيا لحساب الدور ربع النهائي لكاس الامم الافريقية لكرة القدم 2023+1.
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وتم تعيين خليل الحساني كحكم فيديو مساعد الى جانب الكيني بيتر واويرو كاماكو بينما سيكون المصري محمود عاشور حكم فيديو.
وعين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكونغولي جان جاك ندالا لقيادة المباراة بمساعدة الكيني جيلبرت شيرويوت والجيبوتي ليبان عبد الرازق بينما سيكون المالي بوبو تراوري حكما رابعا.
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