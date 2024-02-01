تعيين هيثم قيراط كحكم فيديو مساعد في غرفة "الفار" لمباراة نيجيريا وانغولا

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم التونسي هيثم قيراط كحكم فيديو مساعد في غرفة "الفار" ضمن طاقم التحكيم الذي سيتولى ادارة مباراة المنتخب النيجيري ونظيره الانغولي المقررة غدا الجمعة على الساعة السادسة مساء بملعب فيليكس هوفويت بوانيي بمدينة ابيدجان (كوت ديفوار) لحساب الدور ربع النهائي لكاس الامم الافريقية 2023+1.



وعهدت مهمة ادارة المباراة لطاقم تحكيم سنغالي يتالف من الحكم عيسي سي والمساعدين جيبريل كامارا ونوح بانغورا في حين سيكون الموريتاني عبدالعزيز بوه حكما رابعا.





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وفي غرفة الفار، تم تعيين الموريتاني دحان بيدا كحكم فيديو والتونسي هيثم قيراط والمصري محمود أبوالرجال كحكمي فيديو مساعد.