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كأس آسيا للامم 2023 : أوزبكستان تفوز على تايلاند 2-1 وتضرب موعدا مع قطر في ربع النهائي

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 17:22 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تأهل منتخب أوزبكستان لكرة القدم للدور ربع النهائي من كأس آسيا قطر 2023 بعد فوزه على تايلاندا (2-1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بملعب الجنوب، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وسجل اهداف المباراة عزيز بيك تورجونباييف (37) وعباسبيك فايزوليف (65) لأوزبكستان وسوباتشوك ساراتشات (58) لصالح تايلاندا.
ويلتقي منتخب أوزبكستان مع منتخب قطر مستضيف البطولة، يوم السبت المقبل بملعب البيت، في الدور ربع النهائي، حيث كان المنتخب القطري قد حقق الفوز على نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما في دور الستة عشر.


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