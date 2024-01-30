الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي يستقبل وزير الداخلية التونسي

استقبل الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 بقصر الحكومة، وزير الداخلية بالجمهورية التونسية، كمال الفقي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية المشتركة.



و خلال اللقاء أعرب الجانبان عن ارتياحهما لعمق ومتانة أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وشقيقه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، و التنويه بالتوافق السياسي المشترك بشأن التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

كما تم استعراض مُخرجات الدورة الأولى لهذه الآلية الثنائية، مع التأكيد على الحرص المشترك لتنفيذ مخرجاتها وترقية مستوى التعاون الثنائي لاسيما في المناطق الحدودية المشتركة، لإرساء شراكة فاعلة ودائمة بين البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني الثنائي، خدمة للمصلحة المشتركة، وفق الرؤية المشتركة لقائدي البلدين.



...



وحضر اللقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد.