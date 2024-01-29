القبض على 4 مروجي مخدرات بمحيط المدارس في منوبة.. ومروجين آخرين في جندوبة

تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة إقليم تونس، في إطار التصدي لظاهرة ترويج الأقراص المخدرة بالمؤسسات التربوية، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم عنصرين إجراميّين خطيرين مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام، وحجزت لديهم 56 قرصا مخدرا، وقطعا من مخدر القنب الهندي ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج.



وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أن أحد الموقوفين صادرة في شأنه 12 منشور تفتيش وحكم سجني بأكثر من 15 سنة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.



وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أن أحد الموقوفين صادرة في شأنه 12 منشور تفتيش وحكم سجني بأكثر من 15 سنة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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وأضافت في ذات البلاغ، أن الوحدات الإستعلاماتية بنفس المنطقة ، ألقت القبض على مروج مخدرات وحجزت لديه 19 قرصا مخدرا كان ينوي ترويجها كذلك بمحيط المؤسسات التربوية.



وأوردت الادارة العامة في بلاغ ثان لها اليوم، أن دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء اقليم جندوبة، تمكنت من إلقاء القبض على شخصين وحجزت لديهما صفيحة وقطعا مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي، وتم اتخاذ ما يتعين في شأنهما.





