كأس إفريقيا للأمم (2023) - غينيا تعبر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على غينيا الاستوائية 1-0

عبر المنتخب الغيني إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كوت ديفوار - 2023) عقب فوزه على نظيره من غينيا الإستوائية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب الحسن واتارا في أبيدجان لحساب الدور ثمن نهائي المنافسة.

وسجل هدف المنتخب الغيني اللاعب محمد بايو في الوقت القاتل من المقابلة (د90 ز8).

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب غينيا الإستوائية، فيديريكو بيكورو (د 55)، كما أضاع إيمليو نسووي ضربة جزاء لغينيا الإستوائية في (د 68).

وسيواجه المنتخب الغيني في ربع النهائي من المسابقة الجمعة المقبل، الفائز في المباراة التي ستجمع بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في وقت لاحق من هذا اليوم.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار