Babnet

كأس إفريقيا للأمم (2023) - غينيا تعبر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على غينيا الاستوائية 1-0

Publié le Dimanche 28 Janvier 2024 - 20:29 قراءة: 0 د, 33 ث
      
عبر المنتخب الغيني إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كوت ديفوار - 2023) عقب فوزه على نظيره من غينيا الإستوائية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب الحسن واتارا في أبيدجان لحساب الدور ثمن نهائي المنافسة.
وسجل هدف المنتخب الغيني اللاعب محمد بايو في الوقت القاتل من المقابلة (د90 ز8).
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب غينيا الإستوائية، فيديريكو بيكورو (د 55)، كما أضاع إيمليو نسووي ضربة جزاء لغينيا الإستوائية في (د 68).
وسيواجه المنتخب الغيني في ربع النهائي من المسابقة الجمعة المقبل، الفائز في المباراة التي ستجمع بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية في وقت لاحق من هذا اليوم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 281197

Potentialside  (Tunisia)  |Dimanche 28 Janvier 2024 à 21h 29m |           
Les joueurs de Guinee sont alle a la CAN sans argents et meme manquent d’equipements , et ils ont mene un combat de champions courageux


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Guinée CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Egypte CAN_2024 - RD Congo CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 22:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 22:06 Tunis
All Radio in One    
*.*.*