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كاس امم افريقيا لكرة اليد : المنتخب التونسي يفوز على الراس الاخضر 35-28 ويحرز المركز الثالث

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 17:17 قراءة: 0 د, 36 ث
      
انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد، مساء اليوم السبت، مشاركته في منافسات كاس امم افريقيا التي تحتضنها مصر في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب الرس الاخضر بنتيجة 35-28 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث.

وضمن المنتخب التونسي بعد هذا الفوز خوض دورة الملحق لحجز تاشيرة عبوره الى الالعاب الاولمبية في مهمة ستكون صعبة خصوصا في ظل مشاركة منتخبات اوروبية.

...

وكان المنتخب التونسي لكرة اليد قد خسر رهان التاهل الاولمبي المباشر بعد هزيمته امام نظيره المصري بنتيجة 25-30 (الشوط الاول 12-17) يوم الخميس في الدور نصف النهائي.

وفي المقابل ضمن السباعي التونسي تاهله الى بطولة العالم 2025 المقررة بكل من كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وستدور مباراة الدور النهائي بين المنتخب المصري ونظيره الجزائري بداية من الساعة الخامسة مساء.


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