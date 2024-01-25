تونس تنشر طلبي عروض دولي ووطني لإجراء اختبارات مّعمقة وأعمال صيانة للجسر المتحرك ببنزرت

نشرت تونس طلب عروض دولي مفتوح للقيام بالاختبارات المعمقة ودراسة إصلاح وصيانة الهيكل الحديدي ونظام الرفع الميكانيكي للجسر المتحرك ببنزرت في وقت صدر فيه طلب عروض وطني مفتوح للقيام بالاختبارات المعمقة ودراسة إصلاح وصيانة الهيكل الثابت للجسر المتحرك ببنزرت.



وصدرت البيانات المتعلقة بطلبي العروض المذكورين آنفا عن وزارة التجهيز والإسكان، علما وان آخر أجل لإيداع مطالب الترشح لطلب العروض الوطني حددت ليوم 14مارس 2024 في حين تنتهي آجال قبول ملفات الترشح لطلب العروض الدولي يوم 6 مارس 2024 .





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وكانت الفرق الفنية والإدارية المكلفة بأشغال المرحلة الأولى لمشروع تجديد المنظومة الكهروميكانيكية للجسر المتحرك ببنزرت، نجحت يوم 19 نوفمبر 2023 ، في القيام بالرّفعات التجريبية للجسر وتجربة المنظومة الجديدة التي تم تركيزها به .



وكان جسر بنزرت المتحرك، شهد نشوب حريق هائل بكافة مكونات غرف التحكم الكهروميكانيكية يوم 26 جويلية 202 ، الامر الذي استوجب تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة وادى الى تعطل الجسر.



وكانت وزارة التجهيز أعلنت مطلع جانفي 2024 أنّ الصفقة الخاصة بإنجاز القسط الرئيسي لمشروع جسر بنزرت الجديد أسندت لشركة صينيّة "مجمع "سيشوان للطرقات والجسور".



