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بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 17:14 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و7 فيفري القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا :

الثلاثاء 6 فيفري 2024
المجموعة الاولى
...

ملعب مساكن
هلال مساكن - النادي القربي

المجموعة الثانية
ملعب الشابة
هلال الشابة - امل جربة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ المكنين
ملعب قابس
مستقبل قابس - الترجي الجرجيسي
ملعب صلاح الدين بن حميدة
اولمبيك مدنين - محيط قرقنة

الاربعاء 7 فيفري 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - الملعب القابسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - نسر جلمة

المجموعة الاولى
ملعب رادس
النجم الرادسي - مرجان طبرقة
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - شبيبة القيروان
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - نادي حمام الانف
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - جمعية اريانة


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