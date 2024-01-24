بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و7 فيفري القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا :



الثلاثاء 6 فيفري 2024

المجموعة الاولى



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ملعب مساكن

هلال مساكن - النادي القربي



المجموعة الثانية

ملعب الشابة

هلال الشابة - امل جربة

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ المكنين

ملعب قابس

مستقبل قابس - الترجي الجرجيسي

ملعب صلاح الدين بن حميدة

اولمبيك مدنين - محيط قرقنة



الاربعاء 7 فيفري 2024

المجموعة الثانية

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - الملعب القابسي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - نسر جلمة



المجموعة الاولى

ملعب رادس

النجم الرادسي - مرجان طبرقة

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - شبيبة القيروان

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - نادي حمام الانف

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - سبورتينغ بن عروس

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - جمعية اريانة