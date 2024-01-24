بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى ايابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و7 فيفري القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا :
الثلاثاء 6 فيفري 2024
المجموعة الاولى
الثلاثاء 6 فيفري 2024
المجموعة الاولى
ملعب مساكن
هلال مساكن - النادي القربي
المجموعة الثانية
ملعب الشابة
هلال الشابة - امل جربة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ المكنين
ملعب قابس
مستقبل قابس - الترجي الجرجيسي
ملعب صلاح الدين بن حميدة
اولمبيك مدنين - محيط قرقنة
الاربعاء 7 فيفري 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - الملعب القابسي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - نسر جلمة
المجموعة الاولى
ملعب رادس
النجم الرادسي - مرجان طبرقة
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - شبيبة القيروان
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - نادي حمام الانف
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - جمعية اريانة
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