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كاس امم افريقيا لكرة اليد (ربع النهائي): المنتخب المصري يفوز على نظيره الانغولي 37-25 ويتاهل الى المربع الذهبي

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 18:49 قراءة: 0 د, 26 ث
      
ضمن المنتخب المصري لكرة اليد، مساء اليوم الثلاثاء، تاهله الى الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا لكرة اليد التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة اثر فوزه على نظيره الانغولي بنتيجة 37-25 في الدور ربع النهائي.

وسيلاقي المنتخب المصري، في الدور نصف النهائي، المتاهل من لقاء الدور ربع النهائي الذي سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم المنتخب التونسي بنظيره الغيني.

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وكان المنتخب الجزائري لكرة اليد قد فاز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 36-23 في وقت سابق اليوم فيما تغلب منتخب الراس الاخضر على نظيره المغربي 31-22.


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