كاس امم افريقيا لكرة اليد (ربع النهائي): المنتخب المصري يفوز على نظيره الانغولي 37-25 ويتاهل الى المربع الذهبي

ضمن المنتخب المصري لكرة اليد، مساء اليوم الثلاثاء، تاهله الى الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا لكرة اليد التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة اثر فوزه على نظيره الانغولي بنتيجة 37-25 في الدور ربع النهائي.



وسيلاقي المنتخب المصري، في الدور نصف النهائي، المتاهل من لقاء الدور ربع النهائي الذي سيجمع في وقت لاحق من مساء اليوم المنتخب التونسي بنظيره الغيني.





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وكان المنتخب الجزائري لكرة اليد قد فاز على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 36-23 في وقت سابق اليوم فيما تغلب منتخب الراس الاخضر على نظيره المغربي 31-22.