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بطولة دبي لكرة السلة - المنتخب التونسي ينهزم امام النصر الاماراتي 74-80

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 18:19 قراءة: 0 د, 15 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، امام فريق النصر الاماراتي 74-80 في اطار المجموعة الاولى لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.
وكان المنتخب التونسي انهزم امام الرياضي اللبناني 70-86 وفاز على كل من الحكمة اللبناني 73-61 واهلي بنغازي الليبي 89-85.
ويتبارى الخماسي التونسي غدا الاربعاء مع جمعية سلا المغربية.

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