بطولة دبي لكرة السلة - المنتخب التونسي ينهزم امام النصر الاماراتي 74-80

انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، امام فريق النصر الاماراتي 74-80 في اطار المجموعة الاولى لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.

وكان المنتخب التونسي انهزم امام الرياضي اللبناني 70-86 وفاز على كل من الحكمة اللبناني 73-61 واهلي بنغازي الليبي 89-85.

ويتبارى الخماسي التونسي غدا الاربعاء مع جمعية سلا المغربية.





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