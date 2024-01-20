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كأس افريقيا للأمم 2024: تعادل المنتخب التونسي ونظيره المالي 1 - 1

Publié le Samedi 20 Janvier 2024 - 23:22 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم السبت بملعب أمادو جون كوليبالي بمدينة كورهوغو مع نظيره المالي بنتيجة هدف لهدف، في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس افريقيا للأمم الجارية بالكوت ديفوار.

وافتتح المنتخب المالي التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق لاسين سينايوكو، قبل أن يعدل المنتخب التونسي النتيجة في الدقيقة 20 عبر حمزة رفيعة.


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