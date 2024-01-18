مباراة ودية - فوز مستقبل المرسى على جمعية اريانة 1-صفر

فاز مستقبل المرسى على جمعية اريانة بهدف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي أقيمت اليوم الخميس بملعب اريانة في اطار استعدادات الفريقين لبقية الموسم الرياضي 2023-2024.

وجاء هدف المباراة بواسطة بلال الخليفي في الدقيقة 25.

وسيخوض مستقبل المرسى بداية من 3 فيفري القادم منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي ستقام بمشاركة 8 اندية هي اتحاد بن قردن (+4 نقاط حوافز) و النادي البنزرتي (+4 نقاط حوافز) والأولمبي الباجي (+3 نقاط حوافز) و نجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) وقوافل قفصة (+ نقطتي حوافز) و اتحاد تطاوين (+ نقطتي حوافز) ومستقبل سليمان ومستقبل المرسى بلا رصيد من نقاط الحوافز .

اما جمعية اريانة فتستعد لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الثانية المقررة بدايتها هي الاخرى يوم 3 فيفري القادم. وانهت جمعية اريانة مرحلة الذهاب في المركز التاسع برصيد 14 نقطة ضمن المجموعة الاولى.

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