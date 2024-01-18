Babnet

النادي البنزرتي يفوز وديا على نادي حمام الانف 1-صفر

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 16:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
فاز النادي البنزرتي على نادي حمام الانف 1-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس بملعب 15 اكتوبر ببنزرت ضمن استعدادات الفريقين لبقية الموسم الرياضي 2023-2024.
وسجل هدف المباراة يوسف الفلاحي في الشوط الثاني.
وسيخوض النادي البنزرتي بداية من 3 فيفري القادم منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى. وسيدخل الفريق مرحلة "البلاي آوت" برصيد 4 نقاط حوافز تساويا مع اتحاد بن قردن امام الأولمبي الباجي ونجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) وقوافل قفصة و اتحاد تطاوين (+ نقطتي حوافز) ومستقبل سليمان ومستقبل المرسى بلا رصيد من نقاط الحوافز .
ومن جهته، يستعد نادي حمام الانف لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الثانية المقررة بدايتها هي الاخرى يوم 3 فيفري القادم. ويحتل فريق الضاحية الجنوبية في اعقاب مرحلة الذهاب المركز الثالث ب24 نقطة على بعد نقطتين من المتصدر جندوبة الرياضية ونقطة واحدة من صاحب المركز الثاني شبيبة العمران.
...

ر-امين



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280632


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Guinée-Bissau CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Nigéria CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Egypte CAN_2024 - Ghana CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 18:06 Tunis
All Radio in One    
*.*.*