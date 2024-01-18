النادي البنزرتي يفوز وديا على نادي حمام الانف 1-صفر

فاز النادي البنزرتي على نادي حمام الانف 1-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس بملعب 15 اكتوبر ببنزرت ضمن استعدادات الفريقين لبقية الموسم الرياضي 2023-2024.

وسجل هدف المباراة يوسف الفلاحي في الشوط الثاني.

وسيخوض النادي البنزرتي بداية من 3 فيفري القادم منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى. وسيدخل الفريق مرحلة "البلاي آوت" برصيد 4 نقاط حوافز تساويا مع اتحاد بن قردن امام الأولمبي الباجي ونجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) وقوافل قفصة و اتحاد تطاوين (+ نقطتي حوافز) ومستقبل سليمان ومستقبل المرسى بلا رصيد من نقاط الحوافز .

ومن جهته، يستعد نادي حمام الانف لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الثانية المقررة بدايتها هي الاخرى يوم 3 فيفري القادم. ويحتل فريق الضاحية الجنوبية في اعقاب مرحلة الذهاب المركز الثالث ب24 نقطة على بعد نقطتين من المتصدر جندوبة الرياضية ونقطة واحدة من صاحب المركز الثاني شبيبة العمران.



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ر-امين



