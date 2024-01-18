النادي البنزرتي يفوز وديا على نادي حمام الانف 1-صفر

فاز النادي البنزرتي على نادي حمام الانف 1-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس بملعب 15 اكتوبر ببنزرت ضمن استعدادات الفريقين لبقية الموسم الرياضي 2023-2024.
وسجل هدف المباراة يوسف الفلاحي في الشوط الثاني.
وسيخوض النادي البنزرتي بداية من 3 فيفري القادم منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى. وسيدخل الفريق مرحلة "البلاي آوت" برصيد 4 نقاط حوافز تساويا مع اتحاد بن قردن امام الأولمبي الباجي ونجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) وقوافل قفصة و اتحاد تطاوين (+ نقطتي حوافز) ومستقبل سليمان ومستقبل المرسى بلا رصيد من نقاط الحوافز .
ومن جهته، يستعد نادي حمام الانف لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الثانية المقررة بدايتها هي الاخرى يوم 3 فيفري القادم. ويحتل فريق الضاحية الجنوبية في اعقاب مرحلة الذهاب المركز الثالث ب24 نقطة على بعد نقطتين من المتصدر جندوبة الرياضية ونقطة واحدة من صاحب المركز الثاني شبيبة العمران.
وسجل هدف المباراة يوسف الفلاحي في الشوط الثاني.
وسيخوض النادي البنزرتي بداية من 3 فيفري القادم منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى. وسيدخل الفريق مرحلة "البلاي آوت" برصيد 4 نقاط حوافز تساويا مع اتحاد بن قردن امام الأولمبي الباجي ونجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) وقوافل قفصة و اتحاد تطاوين (+ نقطتي حوافز) ومستقبل سليمان ومستقبل المرسى بلا رصيد من نقاط الحوافز .
ومن جهته، يستعد نادي حمام الانف لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الثانية المقررة بدايتها هي الاخرى يوم 3 فيفري القادم. ويحتل فريق الضاحية الجنوبية في اعقاب مرحلة الذهاب المركز الثالث ب24 نقطة على بعد نقطتين من المتصدر جندوبة الرياضية ونقطة واحدة من صاحب المركز الثاني شبيبة العمران.
ر-امين
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