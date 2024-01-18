Babnet

ألكاراز يتغلب على سونيجو ويبلغ الدور الثالث في أستراليا

Publié le Jeudi 18 Janvier 2024 - 10:47 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تعرض كارلوس ألكاراز المصنف الثاني لاختبار صعب قبل أن يتغلب على الإيطالي لورينتسو سونيغو 6-4 و6-7 و6-3 و7-6 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس ويتأهل للدور الثالث.

وبعد فوز زملائه المصنفين كاسبر رود وألكسندر زفيريف وكاميرون نوري في خمس مجموعات على منافسين أقل تصنيفا، واجه اللاعب الإسباني البالغ عمره 20 عاما اختبارا صعبا أمام الرياح وسونيغو غير المصنف.
وقال ألكاراز "سعيد حقا بأدائي اليوم. أعتقد أن كل منا قدم أداء جيدا حقا وبقوة كبيرة وكانت المباراة صعبة بعض الشيء بسبب الرياح والشمس".
...

وفاز، الحائز على لقبين في البطولات الأربع الكبرى والذي غاب عن بطولة العام الماضي للإصابة، بالمجموعة الأولى بعدما كسر إرسال منافسه مرة واحدة، ثم في المجموعة التالية فقد إرساله أمام سونيغو في الشوط التاسع، ولم يتمكن من العودة بعد تأخره 5-1 في الشوط الفاصل.
وفاز الإيطالي، المصنف 46 عالميا، بالمواجهة الوحيدة السابقة بين اللاعبين عام 2021 عندما كان ألكاراز خارج قائمة الخمسين الأوائل. لكن اللاعب البالغ عمره 28 عاما تعرض لوابل من الضربات الأمامية القوية من منافسه ليخسر المجموعة الثالثة.
وفي المجموعة الرابعة، التي كان فيها اللاعبان في أفضل حالاتهما، خسر سونيغو إرساله في وقت مبكر لكن ألكاراز ارتقى بأدائه ليحصد النقاط في الشوط الفاصل ليتأهل للدور الثالث.
وقال ألكاراز ،الذي سيواجه الصيني شانغ جونتشينغ المشارك ببطاقة دعوة في الدور المقبل، "كان من الصعب تقديم أفضل ما لديك لكننا حاولنا البقاء على هذا المستوى طوال الوقت حتى لو خسرت المجموعة الثانية".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280604


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Guinée-Bissau CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Nigéria CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Egypte CAN_2024 - Ghana CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 11:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 11:51 Tunis
All Radio in One    
*.*.*