ألكاراز يتغلب على سونيجو ويبلغ الدور الثالث في أستراليا

تعرض كارلوس ألكاراز المصنف الثاني لاختبار صعب قبل أن يتغلب على الإيطالي لورينتسو سونيغو 6-4 و6-7 و6-3 و7-6 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس ويتأهل للدور الثالث.



وبعد فوز زملائه المصنفين كاسبر رود وألكسندر زفيريف وكاميرون نوري في خمس مجموعات على منافسين أقل تصنيفا، واجه اللاعب الإسباني البالغ عمره 20 عاما اختبارا صعبا أمام الرياح وسونيغو غير المصنف.

وقال ألكاراز "سعيد حقا بأدائي اليوم. أعتقد أن كل منا قدم أداء جيدا حقا وبقوة كبيرة وكانت المباراة صعبة بعض الشيء بسبب الرياح والشمس".



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وفاز، الحائز على لقبين في البطولات الأربع الكبرى والذي غاب عن بطولة العام الماضي للإصابة، بالمجموعة الأولى بعدما كسر إرسال منافسه مرة واحدة، ثم في المجموعة التالية فقد إرساله أمام سونيغو في الشوط التاسع، ولم يتمكن من العودة بعد تأخره 5-1 في الشوط الفاصل.

وفاز الإيطالي، المصنف 46 عالميا، بالمواجهة الوحيدة السابقة بين اللاعبين عام 2021 عندما كان ألكاراز خارج قائمة الخمسين الأوائل. لكن اللاعب البالغ عمره 28 عاما تعرض لوابل من الضربات الأمامية القوية من منافسه ليخسر المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الرابعة، التي كان فيها اللاعبان في أفضل حالاتهما، خسر سونيغو إرساله في وقت مبكر لكن ألكاراز ارتقى بأدائه ليحصد النقاط في الشوط الفاصل ليتأهل للدور الثالث.

وقال ألكاراز ،الذي سيواجه الصيني شانغ جونتشينغ المشارك ببطاقة دعوة في الدور المقبل، "كان من الصعب تقديم أفضل ما لديك لكننا حاولنا البقاء على هذا المستوى طوال الوقت حتى لو خسرت المجموعة الثانية".