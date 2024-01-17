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المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى دبي للمشاركة في دورة دبي الدولية

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 19:54 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تحول المنتخب الوطني لكرة السلة بعد ظهر اليوم الاربعاء الى دبي الإماراتية للمشاركة في دورة دبي الدولية التي تقام من 19 إلى 28 جانفي الجاري.
وستخوض العناصر الوطنية المنافسات ضمن المجموعة الأولى الى جانب كل من الرياضي والحكمة اللبنانيين واهلي بنغازي الليبي والنصر الاماراتي وجمعية سلا المغربية.
ويستهل المنتخب الوطني سلسلة لقاءاته بمواجهة الرياضي اللبناني يوم السبت 19 جانفي بداية من الساعة السادسة والربع مساء.

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وفي ما يلي برنامج المقابلات :
19 جانفي 2024
س18 و15د : تونس - الرياضي اللبناني
20 جانفي 2024
س18 و15د : المنتخب التونسي - الحكمة اللبناني
22 جانفي 2024
س14 و30د : المنتخب التونسي - أهلي بنغازي الليبي
⃣ 23 جانفي 2024
س10 و15د : المنتخب التونسي - النصر الاماراتي
24 جانفي 2024
س12 و15د : المنتخب التونسي - جمعية سلا المغربية


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