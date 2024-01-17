الكاف: تحويل قسم التخدير والانعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف إلى قسم جامعي (المدير الجهوي للصحة)

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة، أمس الثلاثاء، أمر يقضي بتحويل قسم الانعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي بالكاف إلى قسم جامعي، ليرتفع بذلك عدد الاقسام الجامعية بذات المستشفى إلى أربعة أقسام، وهي قسم جراحة العظام، وقسم أمراض الكلى، وقسم الانعاش والتخدير، وقسم الانعاش الطبي، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي.

وأوضح الراجحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه من المنتظر أن يدخل قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى حيز الإستغلال، وذلك بعد أن شارفت جميع أشغاله على النهاية، وسيوفر خدمات طبية في مجال التصوير بالأشعة (سيتم تجهيزه بآلة تصوير بالرنين المغناطيسي)، والتحاليل الطبية والطب الاستعجالي. يشار إلى أنه من المتوقع، وفق المدير الجهوي للتجهيز الصادق رجب، أن يتم تسليم هذا القسم مع موفى الشهر الجاري على أقصى تقدير .



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