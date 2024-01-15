سفيان الحيدوسي مدربا جديدا لقوافل قفصة

اعلنت قوافل قفصة عن تعيين المدرب سفيان الحيدوسي للإشراف على المقاليد الفنية لفريق اكابر كرة القدم خلفا لجهاد زروق.



وسيعود قوافل قفصة الى التمارين غدا الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الظهر استعدادا لمرحلة تفادي النزول التي ستنطلق يوم 3 فيفري المقبل. ويستهل الفريق مرحلة "البلاي آوت" باستضافة اتحاد بن قردان.

ويدخل قوافل قفصة مرحلة تفادي النزول برصيد نقطتي حوافز بالتساوي مع اتحاد تطاوين خلف اتحاد بن قردان والنادي البنزرتي (+4 نقاط حوافز) والأولمبي الباجي ونجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) في حين سيدخل مستقبل سليمان ومستقبل المرسى المرحلة بلا رصيد من نقاط الحوافز .

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