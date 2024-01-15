كاس امم افريقيا 2023- فوز الراس الاخضر على غانا 2-1

فاز منتخب الراس الاخضر على نظيره الغاني 2-1 مساء اليوم الاحد في اطار الجولة الاولى للمجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالكوت ديفوار.

وسجل جاميرو منتيرو (17) وغاري رودريغاز (90 ز2) هدفي الراس الاخضر والكسندر دجيكو (56) هدف المنتخب الغاني.

وكانت المباراة الاولى لهذه المجموعة انتهت بالتعادل 2-2 بين مصر والموزمبيق.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الاولى:



...



ن ل

1 الراس الاخضر 3 1

2- مصر 1 1

- الموزمبيق 1 1

4- غانا 0 1

