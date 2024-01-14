الكاف: القسم الاستعجالي الجديد للمستشفى الجهوي بالكاف سيكون جاهزا مع نهاية هذا الشهر ( المدير الجهوي للتجهيز)

شارفت أشغال بناء قسم الاستعجالي الجديد على النهاية حيث ينتظر أن يتم التسليم الوقتي للمشروع مع نهاية هذا الشهر على أقصى تقدير وفق ما صرح به ، المدير الجهوي للتجهيز بالكاف الصادق رجب لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وقال ان المشروع أصبح في مراحله النهائية حيث لم تبق سوى بعض الاشغال الداخلية البسيطة كطلاء بعض الجدران أو إنجاز بعض الأعمال الخفيفة في مجال النجارة و غيرها مبينا أن المشروع الذي تجاوزت كلفته ستة ملايين دينار سيتم تسلمه مع نهاية شهر جانفي الجاري كحد أقصى.





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ومن جهته أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي في تصريح لمكتب "وات" أنه سيتم استغلال هذا القسم الجديد الخاص بالطب الاستعجالي فور تسلمه وهو يتضمن، ثلاثة أقسام وهي القسم الاستعجالي وقسم التصوير بالأشعة وقسم التحاليل المخبرية ، بما سيسمح في تجويد الخدمات الطبية بالمستشفى الجهوي بالكاف خاصة بعد تركيز وحدة للتصوير بالأشعة المغناطيسية بالقسم الاستعجالي الجديد وانتداب طبيب مختص للإشراف على هذه الوحدة.