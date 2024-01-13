تونس ..ملتقى عربي بحضور فصائل فلسطينية لدعم خيار المقاومة

ببادرة من حركة الشعب، افتتحت اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة أشغال ملتقى دعم المقاومة تحت شعار "أمة تقاوم ..أمة تنتصر"، الذي يتواصل ليومين بمشاركة ممثلين عن العديد من الفصائل الفلسطينية ووفود من لبنان وسوريا وليبيا ومصر والعديد من الدول العربية.



وأكد المشاركون في هذا الملتقى في كلماتهم، التمسك بخيار المقاومة المسلحة في مواجهة العدو الصهيوني الذي استباح الأراضي والأرواح بدعم من القوى الغربية ، معتبرين أن وحدة الفصائل الفسلطينية وتجميع جهودها من أجل هدف واحد وهو دحر العدو، هي العامل الرئيسي لنجاح المقاومة واستمرارها.





واعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في افتتاح هذا الملتقى أن العدو الصهيوني أصبح غير قادر على حماية نفسه وأنه اليوم أعجز من خوض هذه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الغربي المعادي للأمة العربية الإسلامية على مستوى التمويل والتخطيط والاستخبارات، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الملتقى لن يكون فقط مناسبة لرفع الشعارات وترديد المقولات بل هو مناسبة للانتقال إلى الفعل والنقاش حول المقترحات والبدائل المستقبلية.وقال إحسان عطايا ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "نحن نعتبر تونس صاحبة القضية وليست فقط داعمة لفلسطين"، معتبرا أن " هذه المعركة الشرسة ضد فلسطين هي في الحقيقة تستهدف الأمة العربية وترمي للقضاء عليها انطلاقا من غزة ، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها الذين يريدون تغيير الخارطة وتغيير وجه المنطقة في العموم".وأضاف قوله " أطمئنكم أن المقاومة الفلسطينية في الميدان على قلب رجل واحد وأن المقاومة بكل أجنحتها هي وحدة موحدة في مواجهة العدوان"، معتبرا أن المقاومة التي توحد الشعب الفلسطيني أولا والشعوب العربية عموما حول خيار المقاومة هي وحدها الجديرة بالانتصار الذي سنحققه بعد الانتصار الأول الذي حصل منذ انطلاق طوفان الأقصى".وبين أن دعم غزة والقضية الفلسطينية عموما ممكن عبر كل الوسائل المتاحة، كل بحسب موضعه بالكلمة والموقف وبالإعلام، في مواجهة الحرب الإعلامية الغربية الشرسة، داعيا إلى مقاطعة البضائع الصهيونية و الأمريكية والمنتجات القادمة من كل البلدان التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني".ومن جهتها اعتبرت ليلى خالد ممثلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هذه المعركة أحدثت فرزا حقيقا في العالم، وحسمت في مسألة الوقوف إلى جانب المقاومة أو ضدها، مضيفة أنه ولأول مرة نرى العالم يتعرف على حقائق الصراع منذ أول طلقة لطوفان الأقصى.وأضافت أنه وبالرغم من كشف الحكومات الغربية لموقفها المعادي للقضية الفلسطينية بوضوح فإن الشعوب عبرت في الشوارع عن مساندتها لفلسطين وغزة ، موجهة التحية والتقدير لدولة جنوب إفريقيا لرفعها دعوة ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية ، معبرة في الوقت ذاته عن أسفها من أن هذه الخطوة لم تكن ببادرة من الدول العربية.وبدوره أكد رئيس الجبهة الشعبية (القيادة العامة) رامز مصطفى على أنه قد حان الوقت لدحل هذا الاحتلال الصهيوني عن أرض فلسطين وعلى أن خيار الدولة الفلسطينية كاملة غير منقوصة وعاصمتها القدس (لا شرقية ولا غربية) هو الخيار الوحيدوأضاف قوله "إن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تحضر بكامل قوتها وجبروتها للمنطقة تكشف عن وجهها القبيح لتقول للجميع أن هذا الكيان الصهيوني هو المشروع الحقيقي لامبريالية الأمريكية ، وإذا سقط هذا الكيان سقط المشروع الأمريكي والغربي برمته"، معتبرا أن "أوكرانيا تغير وجه أوروبا لكن فلسطين تغير وجه العالم برمته".واعتبر باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية بحركة حماس بقطاع غزة ووزير الصحة الأسبق أن العالم متواطئ في خلق وتواصل وجود هذا الكيان الصهيوني وأن حكومته الفاشية أخذت قرارا حاسما بإنهاء كل الملفات الخاصة بهذا الصراع لفائدة الكيان الصهيوني عبر ضم الٌأقصى والقدس والضفة ، وأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو استطاع أن يقنع العالم بأن يتولى هو التصرف في القضية ويتعامل مع الفلسطينيين.وأشار إلى أن هناك اليوم هناك استباحة كاملة للضفة الغربية وأنه قد تم اعتقال أكثر من 5آلاف فلسطيني بصفة وحشية بعد طوفان الأقصى "الذي جاء ليرسل رسالة واضحة ومحددة مفادها أن لا أحد يمكن أن يتجاوز الشعب الفلسطيني وان يلتف على حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".يذكر أن هذا الملتقى يتواصل ليومين بحضور قيادات من حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والجبهة الشعبية (القيادة العامة)، بالإضافة إلى «حزب الله»، وعدد من ممثلي المقاومة في الأردن ومصر والمغرب وموريتانيا والعراق وليبيا مع تعذر حضور الوفد اليمني بعد قصف القوات الأمريكي للمطار صنعاء .كما شارك في افتتاح الملتقى ممثلون عن الأحزاب السياسية التونسية ذات التوجه القومي ورئيس مجلس نواب الشعب ووفود من المنظمات الوطنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووالسفيرين الفلسطيني والسوري.