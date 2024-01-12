أريانة: افتتاح الدورة الثامنة للملتقى العربي لشعر المقاومة بفضاء "المجلس" بسكرة

في إطار مساندة القضية الفلسطينية، احتضن فضاء "المجلس" بسكرة ظهر اليوم الجمعة ن، فعاليات الدورة الثامنة للملتقى العربي لشعر المقاومة (دورة الشاعر الفلسطيني توفيق زياد) تحت شعار"باقون ما بقي الزعتر والزيتون" ليتواصل على مدى يومين.





وأشرف على افتتاح الملتقى الذي أداره الشاعر عادل الهمامي، سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم بمشاركة عدد هام من الشاعرات والشعراء التونسيين والعرب على غرار جيهان بالعربي وجميلة العبسي وعلياء الحجاجي وليلى راضي وخالد الوغلاني وسليمي السرايري الشادلي القرواشي وعادل معيزي إضافة إلى هادي دانيال ونورة هويات معمر الماجري ليلي بن قبلي صلاح خليفي وغيرهم.



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ويمثل الملتقى فضاء يعبر من خلاله الشعراء والأدباء عن مساندتهم للقضية الفلسطينية ولقضايا الحق والعدل والحرية في كل أرجاء العالم. وفرصة للاحتفاء بالأدب والثقافة كسلاح لمواجهة الغطرسة والظلم وثقافة الموت.

جدير بالذكر أن الملتقى العربي لشعر المقاومة الذي افتتحت دورته الأولى (دورة الشاعر محمود درويش) يوم 19 أكتوبر المنقضي بدار الثقافة «أبو القاسم الشابي» بالمنيهلة ، احتفى على امتداد دوراته السابقة بعدد من الشعراء على غرار توفيق زياد والراحلة فدوى طوقان ومعين بسيسو ومظفر النواب والشهيد الفاضل ساسي.