جندوبة: اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تشرع في توزيع مساعدات اجتماعية لمجابهة موجد البرد التي تجتاح الجهة

شرعت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، بولاية جندوبة، اليوم الجمعة، في توزيع نحو 1360 مساعدة اجتماعية لفائدة العائلات الأكثر فقرا، وذلك لمجابهة موجة البرد التي تجتاح الجهة منذ أكثر من أسبوع، ومعالجة النقص المسجل في قوارير الغاز المنزلي.



وتتمثل هذه المساعدات، وفق ما افاد به رئيس اللجنة الزين الهذلي صحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، في مواد غذائية والبسة واغطية وحشايا بمعدل 25 كلغ من المواد الغذائية في كل طرد، وغطائين صوفيين، وطرد ثان من الملابس بمعدل 20 قطعة في كل طرد، وزوجين من الأحذية، إضافة الى 600 حشية وزعت بشكل متفاوت بين كافة المعتمديات وعددها 9 .





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ووفق ذات المصدر، تمتعت معتمدية عين دراهم بـ150 مساعدة و300 غطاء و100 حشية، في ما حصلت معتمدية غار الدماء على 200 مساعدة و400 غطاء و100 حشية ومعتمدية بلطة بوعوان على 150 مساعدة و300 غطاء و60 حشية، ومعتمدية فرنانة على 150 مساعدة و300 غطاء و100 حشية، كما تحصلت كل من معتمديتي جندوبة المدينة وجندوبة الشمالية على 150 مساعدة و300 غطاء و60 حشية لكل واحدة منهما، ومعتمدية وادي على 100 مساعدة و200 غطاء و60 حشية وطبرقة على 100 مساعدة و200 غطاء دون حشايا، نظرا لتوفرها لدى اللجنة المحلية بالجهة وتحصلت بوسالم على 100 مساعدة و200 غطاء و60 حشية.

وتحافظ اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بجندوبة على مخزون إضافي من المواد الغذائية بقيمة 3 اطنان ومن الحشايا والاغطية، تحسبا لأي طارئ محتمل.

ويبلغ عدد العائلات المعوزة المنتفعة بالعلاج المجاني بولاية جندوبة، نحو 22 ألفا و675 عائلة من مجموع 115 الف عائلة بكامل ولاية جندوبة، كما تتحصّل 19 ألفا و770 عائلة على منح، ويتمتع 49 ألف شخص بالعلاج بالتعريفة المنخفضة، في ما يفوق عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيّة 20 ألفا و310 أشخاص، وفق المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022.