كأس أمم إفريقيا (كان 2023+1) : كوت ديفوار عاصمة كرة القدم الافريقية بداية من يوم غد السبت ولمدة شهر كامل

تفتتح يوم غد السبت بملعب الحسن واتارا بابيدجان نهائيات كاس امم افريقيا ( كوتيدفوار 2024 ) حيث يلاقي منتخب البلد المضيف كوت ديفوار نظيره من غينيا بيساو .



وستتجه بذلك انظار عشاق كرة القدم الى كوت ديفوار لمتابعة نهائيات النسخة 34 لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم (كان 2023 +1) التي ستتواصل الى غاية 11 فيفري القادم بمشاركة 24 منتخبا منها تونس . وقد تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا من 16 منتخبا، منذ سنة 1996، إلى 24 منتخبا في دورة عام 2019. و تعتبر نسخة 2024 من المنافسة، هي النسخة الثالثة التي يشارك فيها 24 منتخبا.





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وستستضيف كون كوت ديفوار( الواقعة غرب إفريقيا ) خلال شهر كامل عاصمة لكرة القدم الإفريقية وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد ان كانت استضافت نسخة سنة 1984 ( بمشاركة 8 بلدان فقط وهي إلى جانب البلد المضيف كوت ديفوار كل من الجزائر، الكاميرون، مصر، غانا ونيجيريا ).

ويذكر انه كان من المقرر ان تقام هذه التظاهرة القارية في شهري جوان وجويلية 2023، غير انه تقرر تأجيلها الى شهر جانفي لتجنب اجراء المباريات في منتصف موسم الأمطار.



وتاهل منتخب كوت ديفوار أربع مرات الى نهائي كأس أمم إفريقيا، كان ذلك في سنوات 1992، 2006 ، 2012 و2015 وتوج باللقب بفضل ركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي في عامي 1992 و 2015، وخسر في نهائي سنتي 2006، 2012 أيضا بركلات الترجيح بعد انتهاء جميع النهائيات الأربع بنتيجة التعادل السلبي 0-0.



وستتبارى المنتخبات الإفريقية ال24 المشاركة خلال هذا الموعد الهام، والموزعة على ست مجموعات، في ما بينها . وسيكون الصراع على اللقب على اشده حيث لن تدخر المنتخبات المتاهلة للنهائيات أي جهد من اجل الذهاب بعيدا في هذه المسابقة والتربع على عرش كرة القدم الإفريقية وخلافة منتخب السنغال حامل اللقب .

فمن سيكسب الرهان من المنتخبات ال24 والفوز بالكاس التي تغير رمزها (المجسم) ثلاث مرات في التاريخ، وكان أول مجسم لكأس "عبد العزيز عبد الله سالم"، والثاني هو" كأس الوحدة الإفريقية"، والمجسم الثالث كان في عام 2001، بعد تتويج الكاميرون باللقب للمرة الثالثة في عام 2000.

وخلال مرحلة المجموعات، سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من بين المنتخبات الـ 24 المشاركة في كان-2023، للدور ثمن النهائي فضلا عن أفضل الفرق الأربعة الحائزة على المركز الثالث.

وسيقام الدور ربع النهائي يوم الجمعة 2 فيفري فيما تقام مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء 7 فيفري ، ثم المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث يوم السبت 10 فيفري فالمباراة النهائية يوم الأحد 11 فيفري على أرضية ملعب الحسن واتار بأبيدجان.



وسيتحصل المنتخب المتوج بلقب النسخة الـ 34 من كأس إفريقيا للأمم على مبلغ استثنائي قدره (7 ملايين دولار ) ما يعادل 6,4 مليون أورو.

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة رفع قيمة جائزة "الكان" لسبعة ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بالنسخة الماضية.

كما سيحصل الفريق الذي يبلغ الدور النهائي على أربعة ملايين دولار، فيما سيتقاسم الفريقان اللذان يصلان إلى نصف النهائي مبلغ 2,5 مليون دولار، بينما سيحصل كل فريق يبلغ ربع النهائي على مبلغ 1,3 مليون دولار.



ويشار الى انه بالإضافة إلى ملعب الحسن واتارا الذي سيحتضن مقابلات المجموعة الاولى والمباراة النهائية بطاقة استيعاب تصل الى 60 الف متفرج، ستقام المنافسات في خمسة ملاعب أخرى وهي ملعب فيليكس هوفوي بواغني (أبيدجان) وملعب السلام (بواكي) وملعب أمادو غون كوليبالي (كوروغو) وملعب شارل كونان باني (ياموسوكرو) فضلا عن ملعب لورون بوكو (سان بيدرو).



وسيخوض المنتخب التونسي الذي يملك الرقم القياسي في عدد المشاركات في هذه المسابقة (المشاركة رقم 21 وال16 على التوالي)، الدور الاول بمدينة كوروغو ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات مالي وناميبيا وجنوب افريقيا.



ويذكر ان سجل المسابقة يحفظ لثلاثة بلدان فقط وهي ، السودان ومصر وإثيوبيا، مشاركتها في النسخة الأولى في فيفري 1957. وقد تمت دعوة جنوب إفريقيا إلى أول نسخة من كأس أمم إفريقيا في عام 1957، ولكن تم سحب دعوتها لاحقًا نتيجة لقوانين الميزالعنصري. و فازت مصر على البلد المضيف السودان في المباراة الأولى في تاريخ كأس أمم إفريقيا بنتيجة 2-1، يوم 10 جانفي 1957 ثم فازت مصر على إثيوبيا بنتيجة 4-0 في النهائي، لتتوج بأول لقب كأس أمم إفريقيا عام 1957.

وتُوجت مصر بأكبر عدد من ألقاب كأس أمم إفريقيا (7)، تليها الكاميرون (5)، غانا (4) ونيجيريا (3) وجمهورية الكونغو الديمقراطية كوت ديفوار والجزائر (2 لكل منتخب).

ووصل منتخب مصر 10 مرات وغانا 9 مرات إلى النهائي في كأس أمم إفريقيا، حيث فازت مصر بسبعة ألقاب، وحققت غانا أربعة ألقاب، بينما خاضت الكاميرون 7 نهائيات وتوجت بخمسة ألقاب.



ويعتبر النجم الكاميروني، صامويل إيتو، هو الهداف التاريخي كأس أمم إفريقيا، حيث سجل 18 هدفًا خلال 6 نسخ بين عامي 2000 و 2010 فيما يعد الحارس المصري، عصام الحضري، أكبر لاعب يشارك في البطولة في عمر 44 عامًا و 21 يومًا، وكان ذلك خلال نهائي 2017 عندما خسرت مصر أمام الكاميرون بينما سيشارك قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني في ال"كان" للمرة الثامنة. وسيلتحق المساكني بمجرد مشاركته في المباراة الاولى للمنتخب في الدورة المقبلة على مستوى سجل المشاركات بالمصري، أحمد حسن، والكاميروني ريغوبرت سونغ، اللذين يحملان الرقم القياسي في أكبر عدد من المشاركات في كأس أمم إفريقيا، حيث شارك كل منهما في 8 نسخ .