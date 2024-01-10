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اولمبيك سيدي بوزيد يعزز صفوفه بحارس المرمى وائل الكردي

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 11:18 قراءة: 0 د, 25 ث
      
عزز اولمبيك سيدي بوزيد الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم صفوفه بحارس المرمى وائل الكردي بعقد لمدة سنتين في ثاني صفقات الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وسبق لوائل الكردي ان تقمص الوان الأولمبي للنقل والنادي الصفاقسي والملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة واتحاد تطاوين والترجي الجرجيسي.
وكان اولمبيك سيدي بوزيد استهل فترة التنقلات الشتوية بالتعاقد مع المدافع العروسي البرقوقي.
وانهى اولمبيك سيدي بوزيد مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في المركز العاشر برصيد 12 نقطة بالتساوي مع نادي محيط قرقنة ضمن منافسات المجموعة الثانية.


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