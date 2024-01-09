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مدنين: توزيع دفعة من المساعدات لفائدة محدودي الدخل لمجابهة موجة البرد

Publié le Mardi 09 Janvier 2024 - 23:11 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قامت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين بتوزيع مساعدات عينية لفائدة 640 عائلة من محدودي الدخل بمختلف معتمديات الولاية في تدخل يندرج ضمن برنامج مجابهة موجة البرد وفق ما ذكره المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي عادل القاسمي لمكتب "وات" بمدنين..

وتتمثل هذه المساعدات وفق ذات المصدر في 6 اطنان من المواد الغذائية و800 قطعة ملابس جاهزة و1280 حذاء و1280 غطاء صوفي وعدد من الحشايا مشيرا الى ان هذه المساعدات تم توزيعها على المنتفعين وفق قائمات تم ضبطها بالتنسيق بين المعتمدين والفروع المحلية للتضامن الاجتماعي واللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية مع اعطاء الاولوية لمتساكني المرتفعات من العائلات المحدودة الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.


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