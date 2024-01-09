كاتب الدولة للمياه يتابع أشغال انجاز محطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس

تابع كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قبوج، خلال زيارة ميدانية قام بها، الثلاثاء، الى محطة تحلية مياه البحر بالزارات، ولاية قابس، تقدّم أشغال هذه المحطة مشددا في جلسة جمعته بالمشرفين على أشغالها على التسريع باستكمال ما تبقى من أشغال في أسرع وقت ممكن.



وتشير المعطيات المقدمة في هذه الزيارة الى أنه قد تم استكمال معظم أشغال هذه المحطة ولم يتبق منها الا بعض الأشغال داخل البحر.





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ويندرج مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات الذي سينتفع به حوالي 1.1 مليون ساكن ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الرامي الى تعزيز الموارد المائية بالجنوب الشرقي وتأمينها الى أفق 2035.



وسيساعد هذا المشروع على مجابهة الطلب الاضافي على المياه وتحسين نوعيتها بولايات الجنوب الشرقي وتفادي النقص المسجل في السنوات الأخيرة في الموارد المائية وخاصة خلال فترات الذروة الصيفية.



وتقدر طاقة الانتاج اليومية لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات التي ستعتمد في انتاج المياه على طريقة التناضح العكسي ب 50 ألف متر مكعب "م3" قابلة للتوسعة الى 100 ألف م3.