الرابطة 1: بداية مرحلة "البلاي اوف" يوم 17 فيفري وانطلاق مرحلة "البلاي اوت" يوم 3 فيفري

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين أنّ مرحلة "البلاي اوف" لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ستنطلق يوم 17 فيفري المقبل في حين ستكون ضربة بداية مرحلة "البلاي اوت" يوم 3 فيفري القادم.



يذكر أنّ مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ستجرى هذا الموسم بـ 6 فرق خلافا للموسم الماضي والتي دارت بـ 8 فرق. والاندية التي ضمنت هذا الموسم تاهلها الى مرحلة "البلاي اوف" هي النجم الساحلي (+3 نقاط حوافز)، الترجي الرياضي (+3 نقاط حوافز)، الملعب التونسي (+ نقطتي حوافز)، الاتحاد المنستيري (+ نقطتي حوافز)، النادي الافريقي (+ نقطة حوافز) و النادي الصفاقسي (+ نقطة حوافز).





...



وفي المقابل، ستخوض 8 اندية مرحلة تفادي النزول وهي اتحاد بن قردن (+4 نقاط حوافز) و النادي البنزرتي (+4 نقاط حوافز) والأولمبي الباجي (+3 نقاط حوافز) و نجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) وقوافل قفصة (+ نقطتي حوافز) و اتحاد تطاوين (+ نقطتي حوافز) في حين سيدخل مستقبل سليمان ومستقبل المرسى منافسات "البلاي اوت" بلا رصيد من نقاط الحوافز .

ومن جهة اخرى، اضافت ان مرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الثانية ستنطلق يوم 3 فيفري القادم.