قابس: افتتاح دار جديدة للضيافة العائلية بزمرتن وآفاق واعدة للسياحة البديلة بالجهة

تعززت دور الضيافة العائلية بجهة قابس، بدار ضيافة جديدة بمنطقة زمرتن من معتمدية دخيلة توجان، أطلق عليها اسم " دار زمرتن "، وقد تم يوم أمس السبت، افتتاحها من قبل المعتمد الاول المكلف بتسيير شؤون الولاية لطفي مرابط.

وتتكون " دار زمرتن "، من اقامة تستوعب 08 أسرة، ومن متحف للعادات والتقاليد الشعبية يشتمل على الأدوات والأواني التي كان يستعملها الأهالي في عملهم وحياتهم اليومية وعلى النسيج التقليدي الذي تشتهر به منطقة زمرتن، وخاصة منه المرقوم الجبلي بألوانه الزاهية المتأتية من الدباغة الطبيعية.

وارتفع بذلك عدد دور الضيافة بجهة قابس، بافتتاح "دار زمرتن"، الى 08 وحدات، تبلغ طاقة استيعابها الجملية 65 سريرا، تنضاف اليها اقامة ريفية بتمزرط بطاقة 28 سريرا، وهو رقم سيرتفع الى 10 دور ضيافة، بفتح دارين جديدتين للضيافة هما حاليا في طور الانجاز بتوجان بطاقة استيعاب جملية تبلغ 25 سريرا.

وبين المندوب الجهوي للسياحة بشير القديري في تصريح أدلى به اليوم الاحد لصحفي " وات"، الافاق الواعدة التى تتمتع بها السياحة البديلة في ولاية قابس، بالنظر لما تتميز به العديد من مناطق الجهة من منتوج سياحي ثري، واكد وجود اقبال كبير للمستثمرين على بعث دور الضيافة بالمناطق الجبلية والواحية، حافزهم في ذلك الجمال الخلاب الذي تتمتع به تلك المناطق وخصوصية موروثها الثقافي وما يتوفر فيها من امكانيات لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية ومن بينها رياضة المشي والتخييم.



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ل .ح