صفاقس: إلغاء السفرات المبرمجة من والى جزيرة قرقنة بسبب سوء الأحوال الجويّة (الشركة الجديدة للنقل بقرقنة)

ألغت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، اليوم السبت، السفرات المبرمجة بين صفاقس وقرقنة في الاتجاهين، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية وهبوب رياح قوية.



وأصدرت الشركة، صباح اليوم السبت، بلاغا أعلمت فيه المواطنين عن امكانية حصول اضطرابات في مواعيد السفرات من والى جزيرة قرقنة المبرمجة ليومي السبت 6 جانفي والاحد 7 جانفي 2024، مؤكدة أنه سيتم إعلام كافة حرفاء الشركة بكل طارئ في الابان.





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وأوضح المكلف بالاعلام في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، رياض البرقاوي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن إعلام الحرفاء بحصول اضطرابات على مواعيد السفرات من والى جزيرة قرقنة يومي السبت 6 جانفي والاحد 7 جانفي 2024، جاء استنادا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة منتصف ليل أمس الجمعة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي كشفت عن امكانية هبوب رياح قوية.

