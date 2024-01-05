تطاوين: استكمال أشغال مركز الترفيه والتنشيط بجبل الصد بنسبة 97 بالمائة ودخوله حيز الاستغلال في شهر فيفري القادم

قال المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين، رضوان حسين، إن مشروع مركز الترفيه والتنشيط بجبل الصد المحيط بمركز الولاية، سيرى النور قريبا حيث استكملت أشغاله بنسبة 97% ولم يتبق سوى بعض الاشغال التكميلية في انتظار تسويغ المركز لكل من ينوي الاستثمار فيه خاصة في المجال السياحي والصناعات التقليدية.





وأوضح رضوان حسين، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن المشروع موجه بالأساس للاستثمار في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، حيث يتكون من منشأتين تحتويان على مطعم ومقهى ووحدتي إقامة، بالإضافة إلى وحدتين مخصصتين لعرض منتوجات الحرفيين في الصناعة التقليدية ومكاتب ادارية، ويندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة بولاية تطاوين بتكلفة إجمالية بلغت بـ1.4 مليون دينار، .



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ورغم ما شهده انجاز المشروع من تعطل على فترات متفاوتة منذ انطلاق أشغاله سنة 2017 ، الا ان نسبة إنجازه تجاوزت حاليا 97 % ويقتصر على بعض الأشغال التكميلية المتمثلة خاصة في الساحة الخارجية وأشغال بسيطة ستستكمل خلال الأيام القادمة، وفق ذات المصدر.

وأبرز أن العديد من الظروف حالت دون استكمال الأشغال في الآجال من بينها أسباب تتعلق بالمقاول، وتداعيات جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى الارتفاع التي شهدته اسعار بعض المواد الإنشائية وأثر كثيرا على مستوى تقدم المشروع.

وحول آليات استغلال المركز، أكد حسين ان هذا المشروع يعتبر مكسبا اقتصاديا مهما للغاية، خاصة من حيث الاستثمار في المجال السياحي، حيث يمتاز موقعه فوق جبل الصد بمنظر طبيعي مطل على كامل مدينة تطاوين، ما يشجع على استغلاله سياحيا، كما يحتوي على مكانين مخصصين لعرض المنتوجات التقليدية، بالإضافة إلى إمكانية احتضانه لملتقيات وفعاليات ثقافية جهوية ووطنية.

وستقوم إدارة التجهيز بتسليم المشروع للمجلس الجهوي خلال شهر فيفري القادم ليوضع على ذمة المستثمرين او باعثي المشاريع السياحية و حرفيي الصناعات التقليدية الذين يعتزمون النشاط بالمركز، حسب نفس المصدر.