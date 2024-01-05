إلقاء القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

تمكنت دوريات مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بقرمبالية ورمادة ومصالح التوقي من الإرهاب بإقليمي الحرس الوطني بنابل وتطاوين من إلقاء القبض على شخصين مفتش عنهما "من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي".



وجاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذين الشخصين صادرة في شأنهما أحكام سجنية تتراوح بين سنة وست سنوات.





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وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.