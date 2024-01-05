وضع جوّي ملائم لنزول أمطار بالشمال ومحليّا بالوسط وانخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح قويّة ابتداء من ليل الجمعة

يتميّز الوضع الجوّي بداية آخر ليل، الجمعة، وغدا، السبت، بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليّا الوسط.



وتتوقع مصالح الرصد الجوّي أن تكون هذه الأمطار غزيرة، أحيانا، بالمناطق الساحلية الشمالية، حيث تتراوح أعلى الكميّات عامّة بين 20 و40 مليمترا وتصل محليّا إلى 70 مليمترا بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.





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وتشهد درجات الحرارة إنخفاضا ملحوظا لتتراوح القصوى منها بين 6 و11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و16 درجة ببقيّة المناطق مع هبوب رياح غربية قويّة داخل البلاد تثير الرمال والأتربة بالجنوب وقويّة جدّا تصل مؤقتا إلى 100 كلم في الساعة بالمناطق الساحليّة الشمالية وبالمرتفعات.



كما يتواصل الوضع الجوّي يوم، الأحد 7 جنفي 2024، ملائما لنزول الأمطار بالشمال وتكون غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تسجيل درجات حرارة منخفضة وهبوب رياح قويّة.