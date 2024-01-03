أشغال الجسر الرئيسي لمشروع إنجاز وصلة الربط بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت تنطلق خلال الأسابيع المقبلة

تنطلق خلال الأسابيع المقبلة اشغال الجسر الرئيسي لمشروع إنجاز وصلة الربط بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط عدد2)، بعد ان تم إسناد الصفقة للشركة الصينية "سيشوان للطرقات والجسور" ، بكلفة جملية قدرها 610 ملايين دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة، وفق ما أعلنته وزارة التجهيز الأربعاء .



ويأتي اسناد هذه الصفقة تبعا لطلب العروض الدولي عدد 2021/22/ ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، التي اكدت انه سيتم إتمام بقية الإجراءات التعاقدية والانطلاق في الاشغال خلال الأسابيع المقبلة.

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ويأتي اسناد هذه الصفقة تبعا لطلب العروض الدولي عدد 2021/22/ ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، التي اكدت انه سيتم إتمام بقية الإجراءات التعاقدية والانطلاق في الاشغال خلال الأسابيع المقبلة.

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ويتضمن القسط الثاني بناء جسر بطول 2070 مترا على مستوى قنال الملاحة ببنزرت، وهو جسر من النّوع المزدوج ذو هيكل معدني ومبلوط من الخرسانة المسلحة يتكون من 19 ممدودة منها ثلاث ممدودات على قنال الملاحة بطول حوالي 900 مترا وبعلو حوالي 56 م على سطح البحر يسمح بمرور جميع أنواع البواخر، وحددت مدة الأشغال بثمانية وثلاثين شهرا (38 شهرا).







