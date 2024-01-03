بنزرت: إسناد صفقة إنجاز القسط الرئيسي من جسر بنزرت الجديد الى شركة صينية

أعلنت مصالح وزارة التجهيز والإسكان، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، أنّ الصفقة الخاصة بإنجاز القسط الرئيسي لمشروع جسر بنزرت الجديد أسندت لشركة صينيّة (مجمع "سيشوان" للطرقات والجسور).



وفي هذا الإطار، أكد مصدر جهوي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتم عقب هذا الاجراء الانطلاق في الاعمال الخاصة بإتمام التعاقد بين الدولة التونسية ممثلة في وزارة التجهيز والشركة الصينية، ومن المؤمل انطلاق الاشغال الفعلية لهذا الجزء الرئيسي للجسر في غضون الثلاثية الأولى من السنة الجارية 2024.





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وبخصوص الاشغال الفنية الخاصة بالقسطين الأول والثالث لمشروع جسر بنزرت الجديد التي اعطى رئيس الدولة قيس سعيد إشارة انطلاقها يوم 19 جويلية 2022، أفاد المصدر نفسه انها متواصلة وبنسق مرضي، وذلك بمتابعة ميدانية وقطاعية من السلط الجهوية وبالتنسيق مع بقية المصالح المتداخلة.

وينجز هذان القسطان عن طريق مقاولات تونسية، ويتمثل القسط الأول في اشغال الربط الجنوبي والغربي للمنطقة من خلال انجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بـ3 محوّلات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4، وهي نقطة انطلاق المشروع من جهة مدخل القطب التكنولوجي بمدخل مدينة منزل عبد الرحمان، في حين يتمثل القسط الثالث والخاص بالربط الشمالي في انجاز طريق سريعة بطول 2,7 كلم مع انجاز كل من محول على مستوى الطريق الوطنية 11المؤدية إلى منزل بورقيبة وانجاز منشأة ذات هيكل معدني على مستوى مصنع الإسمنت، ومنشأة على طريق بلدي ومفترق دائري على مستوى الطريق المحلية 438، أما الجزء الرئيسي المعلق والثابت فوق القنال فيبلغ طوله 1ر2 كلم على مستوى قنال بنزرت وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من 19″ ممدودة"، على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو 56 مترا على سطح البحر ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر، وفق ما جاء في وثيقة فنية أعدّتها الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيزوالاسكان .

يذكر ان تحرير حوزة المشروع قد استكملت بتمكين أصحاب الأراضي والعقارات المبنية من مستحقاتهم المالية وامهالهم الوقت الكافي للخروج قبل التدخل وإزالة مجمل العقارات المقامة في مجال المشروع، كما تم في ذات الاطار انجاز العنصر الخاص بتهيئة الاحياء المتاخمة للجسر من جهة بنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية وجاري العمل على انجاز الجزء الخاص بمعتمديتي جرزونة ومنزل جميل.

